СМИ сообщили о появлении российского флага в Глубоком под Харьковом

Российский флаг вывешен в посёлке Глубоком Харьковской области. Об этом в своём телеграм-канале пишет издание "Страна" со ссылкой на телеграм-канал Deep State. Сообщается, что в результате вчерашних боёв ВС РФ удалось взять под контроль минимум большую часть населённого пункта. Ранее такая информация появилась в ряде российских военных пабликов.