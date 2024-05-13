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13 мая, 16:59

СМИ сообщили о появлении российского флага в Глубоком под Харьковом

Deep State: Российский флаг вывешен в Глубоком Харьковской области

Российский флаг вывешен в посёлке Глубоком Харьковской области. Об этом в своём телеграм-канале пишет издание "Страна" со ссылкой на телеграм-канал Deep State. Сообщается, что в результате вчерашних боёв ВС РФ удалось взять под контроль минимум большую часть населённого пункта. Ранее такая информация появилась в ряде российских военных пабликов.

Фото, на котором, предположительно, запечатлён российский флаг в Глубоком Харьковской области. Фото © Telegram / Deep State

Фото, на котором, предположительно, запечатлён российский флаг в Глубоком Харьковской области. Фото © Telegram / Deep State

Отметим, что через Глубокое российским военным открывается дорога на Липцы. От этого населённого пункта до северных окраин Харькова остаётся примерно 17 километров.

"Поворотный момент": Военный эксперт раскрыл, чем грозит Украине потеря Харькова
"Поворотный момент": Военный эксперт раскрыл, чем грозит Украине потеря Харькова

Как сообщал Life.ru, в Харьковской области разворачивается широкомасштабное наступление ВС РФ. За несколько дней российским военным удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Суточные потери ВСУ превышают 600 человек. Украинские бойцы признаются, что обстановка на фронте для них — настоящий ад. The New York Times пишет, что успехи России деморализуют украинцев и заставят киевский режим пойти на перемирие. Тем временем власти Харьковской области признали продвижение ВС России, а ВСУ сменили командующего группировкой "Харьков". В Госдуме РФ отметили, что после Харькова наши солдаты дойдут и до Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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