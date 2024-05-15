"ВС России зашли в город": Минобороны Украины объявило о подходе резервов к Волчанску
МО Украины: ВСУ на фоне наступления ВС России подтягивают резервы к Волчанску
ВСУ на фоне наступления российских войск подтягивают резервы к Волчанску в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин. Стоит отметить, что его заявление идёт вразрез с признанием украинского Генштаба того, что бойцы ВСУ были вынуждены отступить в районе Волчанска.
"[Противник] пытается закрепиться в северной части города. Подтянуты резервы вблизи Волчанска, но некоторые [российские] пехотные группы зашли в город", — сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона.
Напомним, что Российская армия ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Серьёзные бои, в частности, разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова ранее признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве даже сменили командующего группировкой "Харьков". Накануне Зеленский вновь посетовал на "напряжённое" положение украинских войск под Харьковом. Он также заявил, что Киеву "нужно заметное ускорение снабжения", так как страны Запада медлят с поставками.
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