"ВС России зашли в город": Минобороны Украины объявило о подходе резервов к Волчанску

ВСУ на фоне наступления российских войск подтягивают резервы к Волчанску в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин. Стоит отметить, что его заявление идёт вразрез с признанием украинского Генштаба того, что бойцы ВСУ были вынуждены отступить в районе Волчанска.