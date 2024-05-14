"Всё напряжённо": Зеленский пожаловался на положение ВСУ под Харьковом

Владимир Зеленский снова посетовал на напряжённое положение украинских войск в Харьковской области на фоне наступления ВС России. Говоря об этом, он сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В своём вечернем обращении Зеленский отметил, что Сырский представил ему обновлённый доклад о ситуации в Харьковской области и ДНР — "там, где сейчас труднее всего". По словам Зеленского, сам главком ВСУ в настоящий момент якобы находится в ключевых местах боёв и взаимодействует непосредственно с военными.

"Всё достаточно напряжённо. Но мы усилили направления, в частности Харьковское", — сказал Зеленский.