"Всё напряжённо": Зеленский пожаловался на положение ВСУ под Харьковом
Зеленский вновь посетовал на "напряжённую" обстановку в Харьковской области
Владимир Зеленский снова посетовал на напряжённое положение украинских войск в Харьковской области на фоне наступления ВС России. Говоря об этом, он сослался на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В своём вечернем обращении Зеленский отметил, что Сырский представил ему обновлённый доклад о ситуации в Харьковской области и ДНР — "там, где сейчас труднее всего". По словам Зеленского, сам главком ВСУ в настоящий момент якобы находится в ключевых местах боёв и взаимодействует непосредственно с военными.
"Всё достаточно напряжённо. Но мы усилили направления, в частности Харьковское", — сказал Зеленский.
Он добавил, что во время переговоров с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, который сегодня приехал с необъявленным визитом в Киев, речь шла о поставках американских вооружений на Украину. Зеленский заявил, что Киеву "нужно заметное ускорение снабжения", так как страны Запада медлят с поставками.
Напомним, что Российская армия ведёт активные боевые действия под Харьковом, постоянно оттесняя назад ВСУ и освобождая всё новые населённые пункты. Так, сегодня ВС РФ взяли под контроль село Бугроватка. Серьёзные бои разворачиваются за город Волчанск. На Украине уже констатировали, что этот населённый пункт "превращается в Бахмут или Марьинку". Продвижение российских военных в направлении Харькова признал Генштаб ВСУ, а также Владимир Зеленский. На этом фоне в Киеве даже сменили командующего группировкой "Харьков".
Сайт Зеленского