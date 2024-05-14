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14 мая, 10:06

Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харьковской области

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен, 2022 год. Обложка © ТАСС / AP / Genya Savilov

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен, 2022 год. Обложка © ТАСС / AP / Genya Savilov

Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot, предназначенные для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь от Штатов "как можно скорее".

"Мы действительно сегодня нуждаемся в двух Patriot для Харькова и Харьковской области", — отметил Зеленский.

По его словам, средства ПВО являются наиболее дефицитными для ВСУ. Зеленский также призвал к гарантиям безопасности для Украины и привлечению большего числа участников на "саммит мира".

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Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая, он собирается обсудить западную помощь Украине. В частности, госсекретарь США считает новый пакет помощи ВСУ способным изменить ситуацию на фронте. В Кремле же заметили, что поездка состоялась на фоне нервозности Запада из-за хода СВО.

Матвей Константинов
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