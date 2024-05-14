Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харьковской области

Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot, предназначенные для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь от Штатов "как можно скорее".

"Мы действительно сегодня нуждаемся в двух Patriot для Харькова и Харьковской области", — отметил Зеленский.