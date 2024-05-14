Зеленский попросил у Блинкена две системы Patriot для Харьковской области
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен, 2022 год. Обложка © ТАСС / AP / Genya Savilov
Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Киеве попросил у него две системы ПВО Patriot, предназначенные для размещения в Харьковской области. По его словам, Украине важно получить помощь от Штатов "как можно скорее".
"Мы действительно сегодня нуждаемся в двух Patriot для Харькова и Харьковской области", — отметил Зеленский.
По его словам, средства ПВО являются наиболее дефицитными для ВСУ. Зеленский также призвал к гарантиям безопасности для Украины и привлечению большего числа участников на "саммит мира".
Напомним, Энтони Блинкен прибыл в Киев 14 мая, он собирается обсудить западную помощь Украине. В частности, госсекретарь США считает новый пакет помощи ВСУ способным изменить ситуацию на фронте. В Кремле же заметили, что поездка состоялась на фоне нервозности Запада из-за хода СВО.