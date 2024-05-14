Песков связал визит Блинкена в Киев с нервозностью Запада из-за хода СВО

Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину проходит на фоне нервозности Украины и Запада из-за хода спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва намерена добиваться своих целей.

"Нам известно <...> о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", — сказал представитель Кремля.