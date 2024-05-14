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14 мая, 09:54

Песков связал визит Блинкена в Киев с нервозностью Запада из-за хода СВО

Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Kevin Wolf

Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / AP / Kevin Wolf

Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину проходит на фоне нервозности Украины и Запада из-за хода спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва намерена добиваться своих целей.

"Нам известно <...> о той нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, ВС России продолжают наступление в Харьковской области, оттесняя ВСУ и постоянно освобождая всё новые населённые пункты. На данный момент бои разворачиваются в Волчанске, часть которого уже находится под контролем наших войск. Успехи ВС РФ признали Генштаб украинской армии и Владимир Зеленский.

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Александр Юнашев
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