Блинкен заверил Зеленского, что новый пакет вооружений изменит ситуацию на фронте

Во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал Владимиру Зеленскому, что вооружение из последнего одобренного Вашингтоном пакета уже прибывает. Также он отметил свои пожелания касательно развития Украины.

"Блинкен заявил Зеленскому, что новый пакет вооружений уже прибывает и будет направлено ещё больше, это изменит ситуацию", — сообщает агентство Reuters.

Американский госсекретарь также отметил, что США хотят, чтобы со временем Украина стала самостоятельной "в экономическом, военном, демократическом отношениях".