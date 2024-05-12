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Блинкен верит в способность ВСУ удержать фронт "на востоке"

Блинкен заявил, что США делают всё ради ускорения темпов военных поставок Киеву

12 мая, 17:54
Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / ЕРА

Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / ЕРА

Украинские солдаты способны крепко держать фронт "на востоке", а США и Европа постараются не задерживать поставки военной техники и боеприпасов Киеву. Об этом сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

"Мы делаем всё, что можем, чтобы ускорить оказание помощи. То же самое делают европейцы. Я убеждён, что Украина может эффективно держать линию [фронта] на востоке", заявил политик.

По его словам, Украина сейчас переживает "сложный момент", однако страна в состоянии преодолеть все трудности и даже создать серьёзные угрозы российским военным в Крыму. Блинкен подчеркнул, что для этого США предоставляют Украине необходимое вооружение.

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Ранее сообщалось, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. А глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон скоро отправит Киеву очередные партии оружия и военной техники. В Пентагоне также подвели итоги, что при администрации Байдена США уже выделили Украине 51,3 миллиарда долларов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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