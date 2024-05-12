Блинкен верит в способность ВСУ удержать фронт "на востоке" Блинкен заявил, что США делают всё ради ускорения темпов военных поставок Киеву 12 мая, 17:54 Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / ЕРА

Украинские солдаты способны крепко держать фронт "на востоке", а США и Европа постараются не задерживать поставки военной техники и боеприпасов Киеву. Об этом сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

"Мы делаем всё, что можем, чтобы ускорить оказание помощи. То же самое делают европейцы. Я убеждён, что Украина может эффективно держать линию [фронта] на востоке", — заявил политик.

По его словам, Украина сейчас переживает "сложный момент", однако страна в состоянии преодолеть все трудности и даже создать серьёзные угрозы российским военным в Крыму. Блинкен подчеркнул, что для этого США предоставляют Украине необходимое вооружение.

Авторы Татьяна Миссуми