Байден: США выделят Киеву пакет военной помощи на 400 млн долларов

"Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", — говорится в сообщении президента, распространённом пресс-службой Белого дома.