Байден: США выделят Киеву пакет военной помощи на 400 млн долларов
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал американский лидер Джо Байден.
"Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг Министерства обороны, а также на военную подготовку и образование, чтобы оказать помощь Украине", — говорится в сообщении президента, распространённом пресс-службой Белого дома.
Как писала газета Politico со ссылкой на источники, в новый пакет помощи также могут войти снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и боевые машины пехоты Bradley.
Ранее глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон в ближайшие несколько недель отправит Киеву новые партии оружия и военной техники. При этом он не раскрыл, какое именно вооружение поедет в Незалежную. До этого в апреле Байденом был утверждён новый пакет помощи Украине от США объёмом 61 миллиард долларов. Однако поставки некоторых снарядов начали тайно осуществлять ещё до подписания документа.
Shutterstock / FOTODOM