Британия поставляет Киеву неисправные танки Challenger 2. Как пишет SHOT, у боевых машин массово ломаются критически важные комплектующие, без которых они попросту не могут передвигаться.

По данным телеграм-канала, один из танков Challenger 2 с заводским номером DS35AA всего за две недели пережил три критических сбоя. У техники вышли из строя два стартера и венец маховика. Именно эти детали срочно запрашивал исполняющий обязанности командира украинской воинской части А2900 Иван Шныр, чьи военнослужащие принимали участие в боях в районе Авдеевки. Соответствующий документ раздобыла хакерская группировка Beregini. К слову, неисправность таких компонентов, как стартеры и венец маховика, по сути, превращает танк в неподвижный объект.

Иван Шныр запрашивал детали для танка. Фото © Telegram / Международная хакерская группа Beregini

Также солдаты ВСУ жаловались на недостаточную мощность двигателей, установленных на 71-тонных боевых машинах. Из-за этого танки часто застревают на мягком грунте и их приходится буксировать.