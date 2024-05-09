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9 мая, 14:02

Ломаются важные детали: Британию уличили в поставках Киеву неисправных Challenger 2

SHOT: Британия поставляет Киеву неисправные танки Challenger 2

Танк Challenger 2. Обложка © Getty Images / Leon Neal

Танк Challenger 2. Обложка © Getty Images / Leon Neal

Британия поставляет Киеву неисправные танки Challenger 2. Как пишет SHOT, у боевых машин массово ломаются критически важные комплектующие, без которых они попросту не могут передвигаться.

По данным телеграм-канала, один из танков Challenger 2 с заводским номером DS35AA всего за две недели пережил три критических сбоя. У техники вышли из строя два стартера и венец маховика. Именно эти детали срочно запрашивал исполняющий обязанности командира украинской воинской части А2900 Иван Шныр, чьи военнослужащие принимали участие в боях в районе Авдеевки. Соответствующий документ раздобыла хакерская группировка Beregini. К слову, неисправность таких компонентов, как стартеры и венец маховика, по сути, превращает танк в неподвижный объект.

Иван Шныр запрашивал детали для танка. Фото © Telegram / Международная хакерская группа Beregini

Иван Шныр запрашивал детали для танка. Фото © Telegram / Международная хакерская группа Beregini

Также солдаты ВСУ жаловались на недостаточную мощность двигателей, установленных на 71-тонных боевых машинах. Из-за этого танки часто застревают на мягком грунте и их приходится буксировать.

Challenger 2 является основным боевым танком Сухопутных войск Соединённого Королевства. В январе 2023 года администрация премьер-министра Риши Сунака объявила о поставке 14 таких машин на Украину. В сентябре того же года стало известно о первом уничтоженном в Запорожской области Challenger 2.

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Наталья Исакова
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