Регион

Уведомления отключены

29 марта, 03:37

"Не для Украины": В США вынесли неутешительный вердикт для Challenger 2

Forbes: Великобритания передала ВСУ танки Challenger 2 без дополнительной брони

Власти Соединённого Королевства передали Вооружённым силам Украины британские танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. Об этом в статье для Forbes пишет военный обозреватель Дэвид Экс.

"Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 ещё менее манёвренными", — заявил эксперт.

В материале указывается, что данные боевые машины крайне слабо показывают себя на бездорожье, в особенности на мягких грунтах. Низкая проходимость этого танка часто приводит к его застреванию в грязи, после чего его оттуда вытаскивает другая техника.

Помимо этого, ресурс нарезной пушки Challenger 2 очень низкий. Она становится непригодной к применению уже после 500 выстрелов. Для сравнения Экс напомнил, что гладкоствольное орудие может выпустить полторы тысячи снарядов до того момента, пока она не откажет.

"Танки Challenger 2 просто не подходят для Украины", — заключил обозреватель Forbes.

"Не выполнил ни одной задачи": Полковник назвал самое переоценённое западное оружие у Украины
"Не выполнил ни одной задачи": Полковник назвал самое переоценённое западное оружие у Украины

Ранее Life.ru писал, что на Украине прошёл демонстрационный заезд британского танка Challenger 2, который был передан ВСУ. По данным зарубежных средств массовой информации, в результате боевая машина застряла в грязи.

Обложка ©

Wikipedia / Gustavo Olgiati

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров