Британский танк Challenger 2 увяз в грязи на Украине во время заезда для прессы
The Sun: Британский танк Challenger 2 увяз в грязи во время заезда на Украине
На Украине прошёл демонстрационный заезд британского танка Challenger 2, который был передан ВСУ. Как передаёт The Sun, в результате боевая машина застряла в грязи.
В материале говорится, что корреспондентов The Sun пригласили подняться на борт боевой машины и впоследствии предложили прокатить их на башне. После этого танк отправился вместе с ними покорять просторы по пересечённой местности.
"Вскоре мы увидели, что солдаты имели в виду под "проблемами с мобильностью", когда танк погрузился в болото", — говорится в статье.
В результате бронемашина застряла в грязи, а чтобы её вытащить оттуда, пришлось пригнать второй Challenger 2. После этого корреспонденты британского таблоида признали, что эта техника действительно очень уязвима в период весенней распутицы.
Ранее Life.ru писал, что некоторые российские военные эксперты заявляли о том, что самое бесполезное западное оружие, поставляемое Украине, — британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы Patriot. В то же время они подчёркивали, что скоро Киев лишится и такого малоэффективного оружия.
Wikipedia / Gustavo Olgiati