Британский танк Challenger 2 увяз в грязи на Украине во время заезда для прессы

На Украине прошёл демонстрационный заезд британского танка Challenger 2, который был передан ВСУ. Как передаёт The Sun, в результате боевая машина застряла в грязи.

В материале говорится, что корреспондентов The Sun пригласили подняться на борт боевой машины и впоследствии предложили прокатить их на башне. После этого танк отправился вместе с ними покорять просторы по пересечённой местности.

"Вскоре мы увидели, что солдаты имели в виду под "проблемами с мобильностью", когда танк погрузился в болото", — говорится в статье.

В результате бронемашина застряла в грязи, а чтобы её вытащить оттуда, пришлось пригнать второй Challenger 2. После этого корреспонденты британского таблоида признали, что эта техника действительно очень уязвима в период весенней распутицы.