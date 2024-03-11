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11 марта, 03:18

Британский танк Challenger 2 увяз в грязи на Украине во время заезда для прессы

The Sun: Британский танк Challenger 2 увяз в грязи во время заезда на Украине

На Украине прошёл демонстрационный заезд британского танка Challenger 2, который был передан ВСУ. Как передаёт The Sun, в результате боевая машина застряла в грязи.

В материале говорится, что корреспондентов The Sun пригласили подняться на борт боевой машины и впоследствии предложили прокатить их на башне. После этого танк отправился вместе с ними покорять просторы по пересечённой местности.

"Вскоре мы увидели, что солдаты имели в виду под "проблемами с мобильностью", когда танк погрузился в болото", — говорится в статье.

В результате бронемашина застряла в грязи, а чтобы её вытащить оттуда, пришлось пригнать второй Challenger 2. После этого корреспонденты британского таблоида признали, что эта техника действительно очень уязвима в период весенней распутицы.

"Не стали волшебным оружием": В США признали бесполезность западных танков для ВСУ
"Не стали волшебным оружием": В США признали бесполезность западных танков для ВСУ

Ранее Life.ru писал, что некоторые российские военные эксперты заявляли о том, что самое бесполезное западное оружие, поставляемое Украине, — британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы Patriot. В то же время они подчёркивали, что скоро Киев лишится и такого малоэффективного оружия.

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Wikipedia / Gustavo Olgiati

Алексей Соловьёв
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