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9 мая, 19:17

В Госдепе анонсировали новые поставки оружия Украине

Представитель Госдепа Миллер: США направят Киеву новые партии оружия и техники

Вашингтон в ближайшие несколько недель отправит Киеву новые партии оружия и военной техники. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Могу заверить в том, что в следующие несколько недель последуют дальнейшие объявления", — ответил он в ходе брифинга на вопрос, когда ждать следующих поставок США военной техники Украине.

При этом представитель Госдепа не стал раскрывать номенклатуру новых видов вооружения для Незалежной.

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Как сообщал Life.ru, новый пакет помощи Украине от США объёмом 61 миллиард долларов был окончательно утверждён Джо Байденом в конце апреля. Речь идёт о боеприпасах и военной технике. Поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Никита Осипов
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