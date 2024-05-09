В Госдепе анонсировали новые поставки оружия Украине

Вашингтон в ближайшие несколько недель отправит Киеву новые партии оружия и военной техники. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Могу заверить в том, что в следующие несколько недель последуют дальнейшие объявления", — ответил он в ходе брифинга на вопрос, когда ждать следующих поставок США военной техники Украине.