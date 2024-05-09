В Госдепе анонсировали новые поставки оружия Украине
Представитель Госдепа Миллер: США направят Киеву новые партии оружия и техники
Вашингтон в ближайшие несколько недель отправит Киеву новые партии оружия и военной техники. Об этом в четверг, 9 мая, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
"Могу заверить в том, что в следующие несколько недель последуют дальнейшие объявления", — ответил он в ходе брифинга на вопрос, когда ждать следующих поставок США военной техники Украине.
При этом представитель Госдепа не стал раскрывать номенклатуру новых видов вооружения для Незалежной.
Как сообщал Life.ru, новый пакет помощи Украине от США объёмом 61 миллиард долларов был окончательно утверждён Джо Байденом в конце апреля. Речь идёт о боеприпасах и военной технике. Поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа.
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