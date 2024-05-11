В Пентагоне раскрыли, сколько США отправили денег Украине при Байдене
Пентагон: При администрации Байдена США выделили Украине 51,3 миллиарда долларов
За время правления президента Джо Байдена помощь США Украине составила 51,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
"США передали более 51,3 миллиарда долларов для помощи Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена", — говорится в сообщении ведомства.
Большая часть из них — 50,6 миллиарда долларов — была отправлена с момента начала российской специальной военной операции, указал Пентагон.
Ранее Life.ru писал, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. А глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон в ближайшее время отправит Киеву очередные партии оружия и военной техники. До этого Байден утвердил документ о поддержке Киева объёмом 61 миллиард долларов. Однако поставки некоторых снарядов начали тайно осуществлять ещё до подписания проекта.
Flickr / The White House