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10 мая, 22:53

В Пентагоне раскрыли, сколько США отправили денег Украине при Байдене

Пентагон: При администрации Байдена США выделили Украине 51,3 миллиарда долларов

За время правления президента Джо Байдена помощь США Украине составила 51,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

"США передали более 51,3 миллиарда долларов для помощи Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена", — говорится в сообщении ведомства.

Большая часть из них — 50,6 миллиарда долларов — была отправлена с момента начала российской специальной военной операции, указал Пентагон.

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Ранее Life.ru писал, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. А глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон в ближайшее время отправит Киеву очередные партии оружия и военной техники. До этого Байден утвердил документ о поддержке Киева объёмом 61 миллиард долларов. Однако поставки некоторых снарядов начали тайно осуществлять ещё до подписания проекта.

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Flickr / The White House

Александра Мышляева
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