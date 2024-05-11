В Пентагоне раскрыли, сколько США отправили денег Украине при Байдене

За время правления президента Джо Байдена помощь США Украине составила 51,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

"США передали более 51,3 миллиарда долларов для помощи Украине в сфере безопасности с начала работы администрации Байдена", — говорится в сообщении ведомства.