"Пришло время": Байдена призвали выступить с требованием по Украине
FP: Штаты должны выразить несогласие с планами Киева по возвращению территорий
Вашингтон должен начать реалистично оценивать ситуацию на Украине. Как считают авторы журнала Foreign Policy (FP), США следует публично выразить несогласие с планами Киева по захвату территорий.
В материале указано, что план Вашингтона на Украине в духе "всё или ничего" рано или поздно потерпит крах. По мнению авторов, Штаты не могут трезво оценивать ситуацию и мыслить стратегически: весь их план заключается лишь в обеспечении Киева средствами.
"Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична. <…> Пришло время стремиться к переговорам между Россией и Украиной", — уверены авторы.
Как сообщал Life.ru, новый пакет помощи Украине от США объёмом 61 миллиард долларов был окончательно утверждён Джо Байденом в конце апреля. Речь идёт о боеприпасах и военной технике. Поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа.
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