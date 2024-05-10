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10 мая, 03:29

"Пришло время": Байдена призвали выступить с требованием по Украине

FP: Штаты должны выразить несогласие с планами Киева по возвращению территорий

Вашингтон должен начать реалистично оценивать ситуацию на Украине. Как считают авторы журнала Foreign Policy (FP), США следует публично выразить несогласие с планами Киева по захвату территорий.

В материале указано, что план Вашингтона на Украине в духе "всё или ничего" рано или поздно потерпит крах. По мнению авторов, Штаты не могут трезво оценивать ситуацию и мыслить стратегически: весь их план заключается лишь в обеспечении Киева средствами.

"Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична. <…> Пришло время стремиться к переговорам между Россией и Украиной", — уверены авторы.

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Как сообщал Life.ru, новый пакет помощи Украине от США объёмом 61 миллиард долларов был окончательно утверждён Джо Байденом в конце апреля. Речь идёт о боеприпасах и военной технике. Поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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