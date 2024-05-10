"Пришло время": Байдена призвали выступить с требованием по Украине

В материале указано, что план Вашингтона на Украине в духе "всё или ничего" рано или поздно потерпит крах. По мнению авторов, Штаты не могут трезво оценивать ситуацию и мыслить стратегически: весь их план заключается лишь в обеспечении Киева средствами.