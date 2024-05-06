Минск передал Киеву условие для новых переговоров на Белорусской земле

Белоруссия готова провести мирные переговоры по Украине на своей территории, для этого необходима только политическая воля Киева. Такое заявление сделал глава белорусского Министерства иностранных дел Сергей Алейник.

"Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя, на Белорусской земле, переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине", — цитирует главу белорусской дипломатии РИА "Новости".

Также Алейник отметил, что переговорный процесс зависит от политической воли украинских властей. Он добавил, что граждане Украины, несомненно, всё больше заинтересованы в возвращении к мирной жизни и прекращении страданий людей, но для такого исхода необходимы соответствующие решения политиков Незалежной.