"Россия не будет валять дурака": В США предсказали плачевный сценарий при отправке войск на Украину

"Если Соединённые Штаты сделают это, я уверен, что Россия нанесёт ракетные удары прямо по территории США. Россия не будет валять дурака", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон считает, что основная проблема для США заключается в том, что последний крупный конфликт, в котором они понесли значительные потери, была Гражданская война 1861–1865 годов. По его словам, американцы не страдали ни в Первой, ни во Второй мировых войнах. Поэтому те, кто высказывается о возможном вводе войск на Украину, должны быть готовы первыми отправиться на передовую.