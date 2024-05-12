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12 мая, 14:29

"Россия не будет валять дурака": В США предсказали плачевный сценарий при отправке войск на Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Если США введут войска на Украину, Россия нанесёт удар

Если США введут свои войска на Украину, то начнётся полномасштабный вооружённый конфликт с Россией. Москва начнёт применять ракеты, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

"Если Соединённые Штаты сделают это, я уверен, что Россия нанесёт ракетные удары прямо по территории США. Россия не будет валять дурака", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон считает, что основная проблема для США заключается в том, что последний крупный конфликт, в котором они понесли значительные потери, была Гражданская война 1861–1865 годов. По его словам, американцы не страдали ни в Первой, ни во Второй мировых войнах. Поэтому те, кто высказывается о возможном вводе войск на Украину, должны быть готовы первыми отправиться на передовую.

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Ранее Life.ru писал, что на грядущем саммите НАТО, вероятнее всего, откажется от отправки своих бойцов в подмогу Киеву. К слову, 7 мая на официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция с предложением запросить ввод на Украину войск ряда стран Запада, в том числе США и Великобритании. Позже стало известно, что на предстоящем саммите НАТО могут утвердить декларацию, согласно которой страны – члены альянса откажутся от прямого вмешательства в украинский вопрос.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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