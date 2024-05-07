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7 мая, 14:12

На сайте Зеленского появилась петиция о вводе западных войск на Украину

На сайте Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска

На официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении войск стран Запада на Украину. Автор просит "в кратчайшие сроки" обратиться за прямой военной помощью.

"Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран – членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины", — говорится в документе.

Согласно установленному порядку, для рассмотрения петиции лично Зеленским она должна набрать 25 тысяч голосов. На данный момент за неё выступили лишь 25 человек.

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Напомним, недавно лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис назвал возможной отправку американских военных на Украину. Он призвал не допустить такого развития событий. В Государственном департаменте отвергают это. Подобные заявления в последнее время нередко делает президент Франции Эмманюэль Макрон. В Кремле считают, что потенциальное появление западных военных на Украине лишь обострит конфликт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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