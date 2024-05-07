На сайте Зеленского появилась петиция о вводе западных войск на Украину

На официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении войск стран Запада на Украину. Автор просит "в кратчайшие сроки" обратиться за прямой военной помощью.

"Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран – членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины", — говорится в документе.