На сайте Зеленского появилась петиция о вводе западных войск на Украину
На сайте Зеленского появилась петиция с просьбой пригласить иностранные войска
На официальном сайте Владимира Зеленского появилась петиция о приглашении войск стран Запада на Украину. Автор просит "в кратчайшие сроки" обратиться за прямой военной помощью.
"Прошу в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран – членов Европейского союза, Великобритании и США [с просьбой] о введении ими своих войск на территорию Украины", — говорится в документе.
Согласно установленному порядку, для рассмотрения петиции лично Зеленским она должна набрать 25 тысяч голосов. На данный момент за неё выступили лишь 25 человек.
Напомним, недавно лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис назвал возможной отправку американских военных на Украину. Он призвал не допустить такого развития событий. В Государственном департаменте отвергают это. Подобные заявления в последнее время нередко делает президент Франции Эмманюэль Макрон. В Кремле считают, что потенциальное появление западных военных на Украине лишь обострит конфликт.
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