Президент Эмманюэль Макрон уже отправил французские войска на Украину, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Judging Freedom. По его словам, бойцы французского Иностранного легиона находятся там неофициально, однако это, по сути, ничего не меняет.

"Они французы, они знают, как обращаться с артиллерией, и они отправились на передовую", — указал он.