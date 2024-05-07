"Вернутся в гробах": В США рассказали о французских войсках на Украине
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Макрон уже отправил французские войска на Украину
Президент Эмманюэль Макрон уже отправил французские войска на Украину, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Judging Freedom. По его словам, бойцы французского Иностранного легиона находятся там неофициально, однако это, по сути, ничего не меняет.
"Они французы, они знают, как обращаться с артиллерией, и они отправились на передовую", — указал он.
Джонсон назвал это решение сумасшествием, отметив, что подобные провокационные шаги вскрывают отчаяние, царящее в НАТО. Что касается французов на передовой, то они вернутся домой только в гробах, и то, если от их тел хоть что-то останется.
Напомним, ещё в апреле стало известно о прибытии на Украину первых наёмников французского Иностранного легиона. Они намеревались оказать ВСУ помощь в Славянске. В состав подразделения входят эксперты по артиллерийской разведке и инженеры, специализирующиеся на строительстве фортификационных сооружений. Эту информацию подтвердил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Уже 6 мая пришли новости о первых потерях в рядах формирования. Официальный Париж тем временем всё отрицает.