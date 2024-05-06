Париж опроверг бои Французского легиона за ВСУ после вестей о первых убитых

Париж отрицает переброску военных из Французского Иностранного легиона на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. МИД Франции назвал эти сведения недостоверными. Заявление появилось на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.