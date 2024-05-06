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6 мая, 14:12

Париж опроверг бои Французского легиона за ВСУ после вестей о первых убитых

МИД Франции отрицает переброску военных своего Иностранного легиона на Украину

Бойцы Французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Бойцы Французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère

Париж отрицает переброску военных из Французского Иностранного легиона на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. МИД Франции назвал эти сведения недостоверными. Заявление появилось на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

"Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает. Нет, Франция не отправляла солдат на Украину", — резко заметило министерство.

Стало известно о первых боях французского легиона с Армией России в Донбассе
Стало известно о первых боях французского легиона с Армией России в Донбассе

Ещё в апреле стало известно о том, что на Украину прибыли первые иностранные наёмники из Французского легиона, чтобы оказать помощь ВСУ в Славянске. В состав подразделения входят эксперты по артиллерийской разведке и инженеры, специализирующиеся на строительстве фортификационных сооружений. По словам полковника ВС Франции, отправленных бойцов недостаточно, чтобы остановить продвижение Российской армии. А сегодня стало известно, что Французский легион потерял первых бойцов под Часовым Яром.

Андрей Бражников
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