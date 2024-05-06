Париж опроверг бои Французского легиона за ВСУ после вестей о первых убитых
МИД Франции отрицает переброску военных своего Иностранного легиона на Украину
Бойцы Французского Иностранного легиона. Обложка © Légion étrangère
Париж отрицает переброску военных из Французского Иностранного легиона на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. МИД Франции назвал эти сведения недостоверными. Заявление появилось на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.
"Кампания по дезинформации относительно французской поддержки Украины не ослабевает. Нет, Франция не отправляла солдат на Украину", — резко заметило министерство.
Ещё в апреле стало известно о том, что на Украину прибыли первые иностранные наёмники из Французского легиона, чтобы оказать помощь ВСУ в Славянске. В состав подразделения входят эксперты по артиллерийской разведке и инженеры, специализирующиеся на строительстве фортификационных сооружений. По словам полковника ВС Франции, отправленных бойцов недостаточно, чтобы остановить продвижение Российской армии. А сегодня стало известно, что Французский легион потерял первых бойцов под Часовым Яром.