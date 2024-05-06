Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 03:02

"Не можем позволить": В Конгрессе назвали условие ввода войск на Украину

Конгрессмен Джеффрис: США при падении Украины придётся вмешаться в конфликт

Соединённым Штатам, возможно, придётся вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ падут. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что, если она падёт, будет значительная вероятность того, что Америке придётся вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

В Белом доме уверены, что ВС РФ не остановит новый американский пакет помощи Киеву
В Белом доме уверены, что ВС РФ не остановит новый американский пакет помощи Киеву

Парламентарий указал на растущую пророссийскую фракцию среди республиканцев, которая не хочет поддерживать Киев и "почему-то считает, что Россия — не враг США". Джеффрис назвал Марджори Тейлор Грин главной сторонницей такого мнения в Нижней палате Конгресса.

Ранее французский полковник в отставке оценил возможную отправку войск на Украину. По словам Александра Вотравера, этот контингент станет каплей в море в сравнении с ВС России.

Обложка ©

X / U.S. Army

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров