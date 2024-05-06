"Не можем позволить": В Конгрессе назвали условие ввода войск на Украину

Соединённым Штатам, возможно, придётся вмешаться в конфликт на Украине, если ВСУ падут. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис.

"Мы не можем позволить Украине пасть, потому что, если она падёт, будет значительная вероятность того, что Америке придётся вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Парламентарий указал на растущую пророссийскую фракцию среди республиканцев, которая не хочет поддерживать Киев и "почему-то считает, что Россия — не враг США". Джеффрис назвал Марджори Тейлор Грин главной сторонницей такого мнения в Нижней палате Конгресса.