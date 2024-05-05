В Белом доме уверены, что ВС РФ не остановит новый американский пакет помощи Киеву

Одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает британская газета Financial Times.

Салливан всё ещё ожидает "российских прорывов" обороны ВСУ, несмотря на новый военный пакет помощи. При этом в Белом доме ожидают, что Украина сможет перейти в наступление в 2025 году.