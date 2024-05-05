В Белом доме уверены, что ВС РФ не остановит новый американский пакет помощи Киеву
FT: Советник Байдена Салливан признал, что помощь США Украине не помешает России
Одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает британская газета Financial Times.
Салливан всё ещё ожидает "российских прорывов" обороны ВСУ, несмотря на новый военный пакет помощи. При этом в Белом доме ожидают, что Украина сможет перейти в наступление в 2025 году.
По данным издания, так в Вашингтоне видят развитие конфликта, если Джо Байдену удастся сохранить президентское кресло после предстоящих выборов.
Напомним, новый пакет помощи Украине от США объёмом 61 миллиард долларов был окончательно утверждён Джо Байденом в конце апреля. Речь идёт о боеприпасах и военной технике. Поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа. Затянувшееся принятие законопроекта американским Конгрессом может дорого обойтись Киеву, уверен глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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