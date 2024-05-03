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3 мая, 19:03

Боррель: Пауза в поставках помощи из США может закончиться поражением Киева

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias

Согласование в США военной помощи Украине затянулось на полгода. Это заминка может стать причиной поражения киевского режима, заявила руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"В США политическая поляризация затянула выделение военной помощи на полгода. И в условиях войны это очень много времени, это может быть разницей между победой и поражением", — подчеркнул Боррель, выступая с речью в Великобритании.

Боррель дал Киеву две недели до капитуляции в случае прекращения поставок оружия
Боррель дал Киеву две недели до капитуляции в случае прекращения поставок оружия

Ранее американский президент Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Её объём составит 61 миллиард долларов. Речь идёт о боеприпасах и военной технике. Поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа. При этом специалисты полагают, что Киев не остановит ВС РФ даже после получения западной помощи, которая, кстати, может стать последней.

Анатолий Симоненко
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