Если Запад прекратит поставки вооружения на Украину, то Киев капитулирует за две недели. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие. Украина после прекращения поставок оружия должна будет капитулировать в течение двух недель. Но я не хочу такого прекращения войны", — сказал главный дипломат ЕС, выступая с речью в Великобритании.

Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество Брюсселя и Лондона в вопросах поддержки киевского режима.