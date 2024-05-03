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3 мая, 18:56

Боррель дал Киеву две недели до капитуляции в случае прекращения поставок оружия

Если Запад прекратит поставки вооружения на Украину, то Киев капитулирует за две недели. Об этом заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие. Украина после прекращения поставок оружия должна будет капитулировать в течение двух недель. Но я не хочу такого прекращения войны", — сказал главный дипломат ЕС, выступая с речью в Великобритании.

Он добавил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество Брюсселя и Лондона в вопросах поддержки киевского режима.

Столтенберг: Киев утратил доверие к НАТО из-за задержек поставок оружия
Столтенберг: Киев утратил доверие к НАТО из-за задержек поставок оружия

Ранее на Западе заявили, что ВСУ оказались бессильны перед российскими войсками без помощи США. Украинские военные признаются, что не могут подавить атаки ВС РФ и к тому же испытывают дефицит боеприпасов.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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