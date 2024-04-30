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30 апреля, 17:51

Столтенберг: Киев утратил доверие к НАТО из-за задержек поставок оружия

Украина более не доверяет странам – участницам Североатлантического альянса так, как она доверяла раньше. Всему виной задержки в поставках оружия, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины. — Прим. Life.ru)", — сказал он в беседе с агентством Reuters.

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Столтенберг признал падение уровня отношений с Киевом после своего необъявленного визита к Зеленскому, который в понедельник, 29 апреля, дал понять иностранному коллеге, что для поддержания добрых отношений нужно давать деньги и оружие. Западным лидерам повезло, что доверие властей Украины ещё можно вернуть. Правда, стоит оно теперь дороже, чем раньше, и денег придётся тратить ещё больше, чтобы удовлетворить все запросы украинского руководства. Зеленский держит карман очень широко и уже ведёт обсуждение с властями США плана по 10-летней поддержке Украины.

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ТАСС / AP

Владимир Озеров
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