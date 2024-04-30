Столтенберг: Киев утратил доверие к НАТО из-за задержек поставок оружия

Украина более не доверяет странам – участницам Североатлантического альянса так, как она доверяла раньше. Всему виной задержки в поставках оружия, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Конечно, тот факт, что мы не поставили то, что обещали, пошатнул доверие (Украины. — Прим. Life.ru)", — сказал он в беседе с агентством Reuters.