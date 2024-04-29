Ещё два пункта: Недовольный Зеленский разразился гневными упрёками в адрес НАТО

НАТО проигнорировал два важных пункта, которые необходимо выполнять для поддержки украинской армии. Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развёртывание контрнаступательных действий — всё это зависит от трёх главных пунктов. Первый пункт — это финансы, за которые положительно проголосовали как партнёры на двустороннем уровне, так и США. Это первый пункт. Второй пункт — своевременные поставки оружия. И третье — что конкретно доедет до Украины", — объяснил он.

Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс выполнил лишь первое условие, одобрив выделение денег Киеву, но по остальным пунктам позитива не наблюдается.

"Есть ещё два важных пункта", — напомнил Зеленский Столтенбергу.