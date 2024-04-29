Ещё два пункта: Недовольный Зеленский разразился гневными упрёками в адрес НАТО
Зеленский заявил, что НАТО несвоевременно поставляет оружие Украине
НАТО проигнорировал два важных пункта, которые необходимо выполнять для поддержки украинской армии. Об этом заявил Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве.
"Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развёртывание контрнаступательных действий — всё это зависит от трёх главных пунктов. Первый пункт — это финансы, за которые положительно проголосовали как партнёры на двустороннем уровне, так и США. Это первый пункт. Второй пункт — своевременные поставки оружия. И третье — что конкретно доедет до Украины", — объяснил он.
Политик подчеркнул, что Североатлантический альянс выполнил лишь первое условие, одобрив выделение денег Киеву, но по остальным пунктам позитива не наблюдается.
"Есть ещё два важных пункта", — напомнил Зеленский Столтенбергу.
Ранее Киев посетил неожиданный гость, которым стал Йенс Столтенберг, решивший сделать "сюрприз". Генсек НАТО вновь повторил уже звучавшие ранее слова о том, что Украина обязательно будет принята в альянс, "когда придёт время". По его мнению, необходимо, чтобы все 32 страны-участницы были готовы принять в свою дружную семью нового члена, однако ждать этого на июльском саммите не стоит.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky