Столтенберг тайно прибыл в Киев и охладил пыл Зеленского

Украина находится на "необратимом пути" к членству в НАТО, но стране не стоит надеяться на принятие решения к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во время необъявленного визита в Киев.

"Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО. Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО", — охладил киевских партнёров Столтенберг.