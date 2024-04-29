Столтенберг тайно прибыл в Киев и охладил пыл Зеленского
Столтенберг: В НАТО не успеют договориться о членстве Украины к саммиту в июле
Генсек НАТО Йенс Столтенберг с Владимиром Зеленским в Киеве 29 апреля. Фото © X / Jens Stoltenberg
Украина находится на "необратимом пути" к членству в НАТО, но стране не стоит надеяться на принятие решения к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с Владимиром Зеленским во время необъявленного визита в Киев.
"Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО. Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО", — охладил киевских партнёров Столтенберг.
Он также заметил, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине.
А ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев не настаивает на экстренном вступлении в НАТО. По его словам, для страны важно, чтобы были определены условия и названа дата присоединения к Североатлантическому альянсу. Посол РФ назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России.