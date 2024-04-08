На Украине заявили, что не настаивают на немедленном вступлении в НАТО

Киев не настаивает на экстренном вступлении в НАТО. Такое заявление сделал посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, для страны важно, чтобы были определены условия и названа дата присоединения к Североатлантическому альянсу.

"На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне (9–11 июля)", — подчеркнул дипломат в интервью турецкой газете Yeni Şafak.