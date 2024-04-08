На Украине заявили, что не настаивают на немедленном вступлении в НАТО
Посол Украины: Вопрос членства страны в НАТО можно обсудить после конфликта
Киев не настаивает на экстренном вступлении в НАТО. Такое заявление сделал посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, для страны важно, чтобы были определены условия и названа дата присоединения к Североатлантическому альянсу.
"На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне (9–11 июля)", — подчеркнул дипломат в интервью турецкой газете Yeni Şafak.
Боднар добавил, что вопрос о членстве в НАТО можно обсудить после завершения конфликта с Россией. В настоящее время украинской стороне гораздо важнее получить оружие, пояснил посол.
Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США в свою очередь заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на четыре года. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но для этого необходимо выработать хорошую и ясную дорожную карту. Тем временем депутаты Рады предложили зарезервировать за Киевом место в блоке до конца конфликта с РФ.
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