Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 10:49

На Украине заявили, что не настаивают на немедленном вступлении в НАТО

Посол Украины: Вопрос членства страны в НАТО можно обсудить после конфликта

Киев не настаивает на экстренном вступлении в НАТО. Такое заявление сделал посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, для страны важно, чтобы были определены условия и названа дата присоединения к Североатлантическому альянсу.

"На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне (9–11 июля)", — подчеркнул дипломат в интервью турецкой газете Yeni Şafak.

Боднар добавил, что вопрос о членстве в НАТО можно обсудить после завершения конфликта с Россией. В настоящее время украинской стороне гораздо важнее получить оружие, пояснил посол.

"Размахивая пряником": В США раскрыли, как Блинкен одурачил Украину обещаниями
"Размахивая пряником": В США раскрыли, как Блинкен одурачил Украину обещаниями

Напомним, Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США в свою очередь заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на четыре года. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но для этого необходимо выработать хорошую и ясную дорожную карту. Тем временем депутаты Рады предложили зарезервировать за Киевом место в блоке до конца конфликта с РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров