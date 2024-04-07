Альянс покажет слабость: В Киеве хотят резерва места в НАТО до окончания конфликта

За Украиной следует зарезервировать место в НАТО до окончания военного конфликта в стране. Об этом в интервью изданию "Эспрессо" заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания [конфликта], но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнёры могли бы", — считает парламентарий.