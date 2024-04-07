Альянс покажет слабость: В Киеве хотят резерва места в НАТО до окончания конфликта
Депутат Рады предложил зарезервировать за Киевом место в НАТО до конца конфликта
За Украиной следует зарезервировать место в НАТО до окончания военного конфликта в стране. Об этом в интервью изданию "Эспрессо" заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
"Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания [конфликта], но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнёры могли бы", — считает парламентарий.
По его словам, альянс покажет свою слабость, если не сделает ещё один шаг к членству Украины на следующем саммите в Вашингтоне.
Напомним, Киев подал заявку на вступление в Североатлантический блок ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США в свою очередь заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на четыре года. Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но для этого необходимо выработать хорошую и ясную дорожную карту.
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