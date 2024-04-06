"Безумие": В США не оценили слова Блинкена о членстве Украины в НАТО
Миршаймер: Слова Блинкена о вступлении Киева в НАТО ускоряют разрушение Украины
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном принятии Украины в Североатлантический альянс способствуют лишь ухудшению ситуации для Киева. Таким мнением поделился американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.
"Это безумие, но это то, что мы привыкли ожидать от него (Блинкена. — Прим. Life.ru), от администрации Байдена и от НАТО. На самом деле, угрожая привести Украину в альянс, они дают русским ещё больше стимулов разрушать Украину, чтобы взять под контроль больше территории", — утверждает профессор.
По его словам, в следствие такой неосторожной риторики Украина может превратиться в дисфункциональное государство-изгой. Такие комментарии американской администрации совершенно контрпродуктивны.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но для этого необходимо выработать хорошую и ясную дорожную карту. Так, по его словам, это единственное, что препятствует принятию Киева в Североатлантический альянс.
ТАСС / Johanna Geron