"Безумие": В США не оценили слова Блинкена о членстве Украины в НАТО

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном принятии Украины в Североатлантический альянс способствуют лишь ухудшению ситуации для Киева. Таким мнением поделился американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.

"Это безумие, но это то, что мы привыкли ожидать от него (Блинкена. — Прим. Life.ru), от администрации Байдена и от НАТО. На самом деле, угрожая привести Украину в альянс, они дают русским ещё больше стимулов разрушать Украину, чтобы взять под контроль больше территории", — утверждает профессор.

По его словам, в следствие такой неосторожной риторики Украина может превратиться в дисфункциональное государство-изгой. Такие комментарии американской администрации совершенно контрпродуктивны.