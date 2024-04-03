Блинкен опоздал на заседание НАТО из-за очередной поломки самолёта

Самолёт американского госсекретаря Энтони Блинкена сломался во Франции перед его поездкой в Брюссель на заседание глав МИД НАТО. По данным Bloomberg, речь идёт о Boeing 737, на котором политик прибыл в Париж.

Из-за неполадок делегации США пришлось добираться до бельгийской столицы на машине. Сообщается, что на встречу Блинкен всё же опоздал. К слову, между Парижем и Брюсселем чуть более 305 километров.