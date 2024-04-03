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3 апреля, 15:42

Блинкен опоздал на заседание НАТО из-за очередной поломки самолёта

Bloomberg: Блинкен поехал из Парижа в Брюссель на авто из-за поломки Boeing 737

Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / EMMANUEL DUNAND / POOL

Энтони Блинкен. Обложка © ТАСС / EMMANUEL DUNAND / POOL

Самолёт американского госсекретаря Энтони Блинкена сломался во Франции перед его поездкой в Брюссель на заседание глав МИД НАТО. По данным Bloomberg, речь идёт о Boeing 737, на котором политик прибыл в Париж.

Из-за неполадок делегации США пришлось добираться до бельгийской столицы на машине. Сообщается, что на встречу Блинкен всё же опоздал. К слову, между Парижем и Брюсселем чуть более 305 километров.

Ранее с бортом Блинкена уже были неприятности. Так, в январе при вылете из Давоса в Boeing зафиксировали утечку кислорода. В результате самолёт признали небезопасным.

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Никита Осипов
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