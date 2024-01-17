Самолёт Блинкена в Давосе пал жертвой эпидемии поломок Boeing

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вовремя улететь из Швейцарии, где участвовал во Всемирном экономическом форуме. А всё из-за технической неисправности самолёта Boeing 737, на котором он должен был вернуться в США, сообщило агентство Bloomberg.

По сведениям журналистов, в самолёте нашли утечку кислорода. В сжатые сроки устранить её не удалось, поэтому пришлось ждать другой борт, который прилетел в Цюрих из Брюсселя. Запасной самолёт не вместил всех пассажиров, из-за чего многим американским дипломатам вместе с журналистами пришлось лететь домой обычными рейсами.