Самолёт Блинкена в Давосе пал жертвой эпидемии поломок Boeing
Bloomberg: Блинкен задержался в Швейцарии из-за поломки самолёта Boeing 737
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock
Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вовремя улететь из Швейцарии, где участвовал во Всемирном экономическом форуме. А всё из-за технической неисправности самолёта Boeing 737, на котором он должен был вернуться в США, сообщило агентство Bloomberg.
По сведениям журналистов, в самолёте нашли утечку кислорода. В сжатые сроки устранить её не удалось, поэтому пришлось ждать другой борт, который прилетел в Цюрих из Брюсселя. Запасной самолёт не вместил всех пассажиров, из-за чего многим американским дипломатам вместе с журналистами пришлось лететь домой обычными рейсами.
Проблемы с "боингами" наблюдаются не первый раз. 6 января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Портленд – Онтарио, на высоте в несколько километров лишился части фюзеляжа. На борту находилось более 170 пассажиров и шесть членов экипажа. После ЧП эксплуатацию данных лайнеров временно прекратили в США, Европе и Турции. Позже одна из американских авиакомпаний нашла на воздушных судах незатянутые болты. А гендиректор корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с самолётами 737 MAX.