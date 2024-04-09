"Ни при каких обстоятельствах": Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России

Вступление Украины в Североатлантический альянс неприемлемо для России ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, которое дипмиссия распространила в своём телеграм-канале.

Дипломату был задан вопрос относительно того, может ли Незалежная стать членом НАТО после завершения украинского конфликта, о чём размышляют политики в Соединённых Штатах. В ответ на это посол сообщил, что в Вашингтоне отказываются прислушиваться к заявлениям российской стороны о том, что Москва категорически против того, чтобы Киев стал членом этого военно-политического блока. Антонов даже напомнил о том, что в западные столицы в декабре 2021 года были направлены предложения Кремля по гарантиям безопасности в связи с этой ситуацией.

"Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России", — заявил Антонов.

По его словам, только абсолютно непонимающие российской позиции по этому вопросу политические деятели могут рассчитывать на то, что Москва смирится с членством Украины в НАТО. В заключение дипломат подчеркнул, что единственно правильным вариантом для России будет безоговорочная победа на поле боя, что, в свою очередь, подтверждает муссирование американцами заявлений об украинском членстве во враждебном для РФ блоке.