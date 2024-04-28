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28 апреля, 17:20

Зеленский захотел получить десятилетнюю поддержку США

Зеленский: Украина и США ведут переговоры об объёмах поддержки на 10 лет вперёд

Украина и США активно обсуждают двустороннее соглашение о сотрудничестве, которое будет действовать десять лет. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Сейчас наши команды — Украины и США — работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Обсуждаются основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать уровни поддержки на этот год и на следующие десять лет", — сказал он.

По его словам, документ будет включать вопросы финансовой и политической поддержки, а также совместное производство оружия. Зеленский отметил, что Киев хочет сделать "наиболее сильное соглашение" из всех подобных документов, которые Незалежная когда-либо заключала с западными союзниками.

В США признали провал поставленного на Украину оружия
В США признали провал поставленного на Украину оружия

Ранее Life.ru писал, что власти США планируют заключить с американскими фирмами контракты на сумму шесть миллиардов долларов на отправку вооружения Киеву. Деньги на новое оружие будут брать из выделенного ранее Конгрессом 61 миллиарда долларов.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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