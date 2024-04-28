Зеленский захотел получить десятилетнюю поддержку США

Украина и США активно обсуждают двустороннее соглашение о сотрудничестве, которое будет действовать десять лет. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Сейчас наши команды — Украины и США — работают над двусторонним соглашением о безопасности, уже над конкретным текстом работают. Обсуждаются основы нашей безопасности, нашего взаимодействия. Работаем над тем, чтобы зафиксировать уровни поддержки на этот год и на следующие десять лет", — сказал он.