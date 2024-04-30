Страны G7 собираются отказаться от импорта российского газа ради Украины

Министры энергетики стран "Большой семёрки" условились продолжать процесс отказа от импорта газа из РФ, а также российских продуктов и технологий в сфере атомной энергетики. Об этом сказано в заявлении, составленном по итогам двухдневной конференции в Турине.

Министры условились и дальше сокращать зависимость от ресурсов РФ, чтобы российские доходы от экспорта энергоносителей снижались. По их словам, это "крайне важно для поддержки Украины".