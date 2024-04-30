Страны G7 собираются отказаться от импорта российского газа ради Украины
Министры энергетики стран "Большой семёрки" условились продолжать процесс отказа от импорта газа из РФ, а также российских продуктов и технологий в сфере атомной энергетики. Об этом сказано в заявлении, составленном по итогам двухдневной конференции в Турине.
Министры условились и дальше сокращать зависимость от ресурсов РФ, чтобы российские доходы от экспорта энергоносителей снижались. По их словам, это "крайне важно для поддержки Украины".
"Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, включая содействие созданию [альтернативной] цепочки поставок топлива, не подпадающей под влияние РФ, а также намерены оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать поставки", — сказано в итоговом коммюнике.
Политики "цивилизованного мира" продолжают думать, что бы ещё запретить привозить в свою страну из России, чтобы Украина победила. Ранее США и Британия ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из РФ, чтобы Кремль не смог снабжать средствами армию. Однако Штаты всё ещё не могут отказаться от ввоза российского обогащённого урана. За 2023 год Америка потратила рекордные 1,2 миллиарда долларов на уран из России.
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