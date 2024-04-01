Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%
РБК: Импорт европейского вина в РФ достиг минимума за последние шесть лет
Поставки тихих и игристых вин из Евросоюза в Россию снизились почти на 40%, достигнув минимума за последние шесть лет. Это произошло после повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран.
Как пишет РБК, за шесть месяцев с начала маркетингового года (июль – август) в РФ было поставлено 1,19 миллиона гектолитров вина. Падению предшествовал длительный рост, а прошлый период и вовсе был рекордным. Так, за первое полугодие маркетингового 2022/23 года в нашу страну поставили 1,9 миллиона гектолитров таких напитков. Это на 36% больше, чем годом ранее.
Теперь импортёры поставляют больше вина из Грузии, Чили и Южно-Африканской Республики (ЮАР), однако страны – лидеры списка хоть и убавили в объёмах, но остаются прежними. К примеру, номер один — Латвия — уменьшила ввоз на 44,3%, до 368,3 тысячи гектолитров, Литва — на 32,3%, до 299,1 тысячи гектолитров, Италия — на 29,5%, до 295,5 тысячи гектолитров, а Испания — на 66,7%, до 50,2 тысячи гектолитров.
Напомним, летом 2023 года Правительство России увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%. В Минэкономразвития считают, что предложения от отечественных производителей и дружественных государств обеспечат спрос на напиток в РФ. Доходы от пошлины предлагается направить на развитие курортов.
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