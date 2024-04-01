Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%

Поставки тихих и игристых вин из Евросоюза в Россию снизились почти на 40%, достигнув минимума за последние шесть лет. Это произошло после повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран.

Как пишет РБК, за шесть месяцев с начала маркетингового года (июль – август) в РФ было поставлено 1,19 миллиона гектолитров вина. Падению предшествовал длительный рост, а прошлый период и вовсе был рекордным. Так, за первое полугодие маркетингового 2022/23 года в нашу страну поставили 1,9 миллиона гектолитров таких напитков. Это на 36% больше, чем годом ранее.