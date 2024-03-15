Западные бренды бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Западные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Продавцы допускают ситуацию, что западные бренды исчезнут из продажи, а их место займут турецкие и китайские аналоги.

"По словам ретейлеров, компании подписывают с партнёрами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию. Продавцы допускают полное исчезновение брендов из продажи, рассчитывая, что их заменят турецкие и китайские товары", — говорится в статье.

Один из собеседников издания рассказал, что шведский бренд Electrolux Group уже начал накладывать ограничения на параллельный импорт. Вместе с тем один представитель другого крупного ретейлера в России сообщил, что в их магазине товары Electrolux, не отличающиеся от более бюджетных аналогов, перестали продаваться с 2022 года из-за высокой стоимости.