"Хорошо поработали": Путин похвалил российские компании, заменившие иностранный бизнес
Путин: Компаниям из РФ удалось заменить товары на рынке лучшей альтернативой
Компании из России за прошлый год успешно заменили иностранные фирмы, которые ушли с рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что среди прочего выросло и качество продукции.
"Действительно, [прошедший год] был уникальным, потому что замещали то, что производилось раньше иностранными участниками рынка", — указал лидер РФ на совещании с правительством по реализации идей, которые были озвучены в Послании Федеральному собранию.
Путин добавил, что российские компании по многим направлениям улучшили и качество выпускаемой продукции, и сроки поставок на рынок.
А ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе совещания заявил, что Россия к 2030 году должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Он напомнил, уже сегодня экономика РФ занимает пятое место по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности.
ТАСС / Сергей Савостьянов