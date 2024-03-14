"Хорошо поработали": Путин похвалил российские компании, заменившие иностранный бизнес

Компании из России за прошлый год успешно заменили иностранные фирмы, которые ушли с рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что среди прочего выросло и качество продукции.

"Действительно, [прошедший год] был уникальным, потому что замещали то, что производилось раньше иностранными участниками рынка", — указал лидер РФ на совещании с правительством по реализации идей, которые были озвучены в Послании Федеральному собранию.

Путин добавил, что российские компании по многим направлениям улучшили и качество выпускаемой продукции, и сроки поставок на рынок.