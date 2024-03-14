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14 марта, 14:31

"Хорошо поработали": Путин похвалил российские компании, заменившие иностранный бизнес

Путин: Компаниям из РФ удалось заменить товары на рынке лучшей альтернативой

Компании из России за прошлый год успешно заменили иностранные фирмы, которые ушли с рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что среди прочего выросло и качество продукции.

"Действительно, [прошедший год] был уникальным, потому что замещали то, что производилось раньше иностранными участниками рынка", — указал лидер РФ на совещании с правительством по реализации идей, которые были озвучены в Послании Федеральному собранию.

Путин добавил, что российские компании по многим направлениям улучшили и качество выпускаемой продукции, и сроки поставок на рынок.

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А ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе совещания заявил, что Россия к 2030 году должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Он напомнил, уже сегодня экономика РФ занимает пятое место по размеру валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Дарья Нарыкова
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