Стало известно, кому и за сколько продадут заводы ушедшего из России концерна Bosch

Заводы покинувшего российский рынок немецкого концерна Bosch под Санкт-Петербургом продадут турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом стало известно изданию "Коммерсант".

Так, согласно информации, которой с изданием поделился учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов, заводы продадут за более чем 20 миллионов долларов.

Отмечается, что переговоры находятся на финальном этапе. В настоящее время, по информации других источников, сделка ждёт одобрения Федеральной антимонопольной службы. Ранее концерн уволил 30 сотрудников из России. Последние отвечали за продажу техники ретейлерам.

"Bosch последовательно уходил с российского рынка, выполняя свои обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками, перед увольнением им выдали годовой оклад", — говорится в публикации.

После заключения сделки турецкий инвестфонд намерен производить на территории России холодильники, стиральные машины и встраиваемую технику под собственными брендами.