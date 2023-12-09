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9 декабря, 06:38

Крупнейший в России магазин с Adidas и Reebok откроется в Москве 9 декабря

Первый магазин сети спортивных товаров ASP, в котором будет представлена продукция брендов Adidas и Reebok, откроется в Москве уже сегодня, 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Sport Point.

Крупнейший в России магазин с Adidas и Reebok готовится к открытию в Москве. Видео © LIFE

"9 декабря 2023 года на месте магазина Adidas в Outlet Village Белая Дача мы открываем магазин ASP... Это самый крупный магазин с продукцией Adidas в России. На площади 1014 квадратных метров будут представлены новые коллекции от Adidas и Adidas Originals, а также линейка продукции Reebok", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что новый магазин станет "настоящей находкой" для любителей активного образа жизни, а также качественной спортивной одежды, обуви и аксессуаров.

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Напомним, о скором открытии новой сети мультибрендовых магазинов ASP стало известно 6 декабря. Развитием сети занимается Lestate. Ожидается, что в будущем точек станет больше.

Обложка ©

ТАСС / AP / Seth Wenig

Матвей Константинов
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