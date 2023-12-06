Продукция компаний Adidas и Reebok вернётся на российский рынок на этой неделе
"Ъ": Сеть ASP начнёт торговать продукцией Adidas и Reebok в Москве
В Москве откроется первый магазин сети многобрендовых магазинов ASP, которая начнёт торговать продукцией ушедших из России компаний Adidas и Reebok. Об этом в беседе с "Коммерсантом" сообщил руководитель отдела маркетинга компании Lestate Илья Комиссаров.
По его словам, магазин начнёт свою работу в аутлете "Белая дача" в Москве уже на этой неделе. Развитием сети многобрендовых магазинов занимается компания Lestate. Ожидается, что в будущем количество торговых точек ASP будет расти.
Ранее Лайф писал, что больше двадцати зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок. По сообщению экспертов, в этом году на рынок России уже вышли 19 зарубежных брендов. Речь идёт о фирмах из Ирана, КНР, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии.
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