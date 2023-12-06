Продукция компаний Adidas и Reebok вернётся на российский рынок на этой неделе

В Москве откроется первый магазин сети многобрендовых магазинов ASP, которая начнёт торговать продукцией ушедших из России компаний Adidas и Reebok. Об этом в беседе с "Коммерсантом" сообщил руководитель отдела маркетинга компании Lestate Илья Комиссаров.

По его словам, магазин начнёт свою работу в аутлете "Белая дача" в Москве уже на этой неделе. Развитием сети многобрендовых магазинов занимается компания Lestate. Ожидается, что в будущем количество торговых точек ASP будет расти.