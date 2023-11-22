Свыше 20 иностранных брендов готовятся покорять российский рынок
NF Group: На российский рынок планируют выйти 23 зарубежных бренда
Больше двадцати зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитические материалы NF Group.
Эксперты утверждают, что в этом году на рынок России вышли 19 зарубежных брендов. Речь идёт о фирмах из Ирана, КНР, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. По информации аналитиков, большая часть из этих компаний работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), а остальные в категориях "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры".
А ранее Лайф раскрыл, сколько крупных западных компаний тайком работают на российском рынке. Так, например, японский производитель одежды Uniqlo в 2022 году ушёл с российского рынка из-за давления власти. Однако через какое-то время компания начала возвращаться — через продажу своих товаров в интернет-магазинах. Аналогичным образом сейчас поступают многие другие производители одежды.
ТАСС / Владимир Гердо