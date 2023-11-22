Свыше 20 иностранных брендов готовятся покорять российский рынок

Больше двадцати зарубежных брендов планируют выйти на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитические материалы NF Group.

Эксперты утверждают, что в этом году на рынок России вышли 19 зарубежных брендов. Речь идёт о фирмах из Ирана, КНР, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. По информации аналитиков, большая часть из этих компаний работает в сегменте одежды и обуви (73,9%), а остальные в категориях "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры".