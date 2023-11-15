Топ беглецов: Сколько крупных западных компаний могут тайком вернуться в Россию в 2024 году Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о способах незаметно вернуться на российский рынок и намерениях западных компаний. 14 ноября, 22:42 Сколько крупных западных компаний вернутся тайком в Россию в 2024 году. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

2022-й стал годом большого исхода западных компаний из России. Сразу после начала СВО правительства США и ЕС оказали колоссальное давление на свой "частный бизнес", требуя от него вывести капиталы и производство из РФ. Кто-то, конечно, сопротивлялся, тянул — и тогда к процессу были подключены "общественные активисты", начавшие дискредитировать фирмы, оставшиеся у нас. Всем им угрожали санкциями. Но очень быстро выяснилось, что все эти понесённые убытки оказались напрасными.

Прежде всего, потому, что массовый уход западных компаний российскую экономику не сломал — несмотря на временные просадки по ряду сегментов, например в области автомобилестроения, россияне смогли адаптироваться. Отчасти из-за импортозамещения, отчасти благодаря серому импорту через соседние страны, ну и потому, что святое место пустым не оказалось. Место европейских производителей заняли азиатские — прежде всего турецкие и китайские компании.

И в этой ситуации западные компании, по всей видимости, начали обдумывать процесс возвращения на российский рынок. Тем более время для этого возвращения как никогда удачное. Во-первых, потому, что западные правительства начали уставать от Украины и её постоянного диктата на предмет того, как Запад должен выстраивать свои отношения с Россией. Во-вторых, потому, что украинские активисты тоже всем, мягко говоря, поднадоели. Отчасти из-за их радикализма, а отчасти потому, что они не приносят денег. В отличие от российского рынка.

Uniqlo

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Можно, конечно, использовать схему присутствия без присутствия. Так, например, японский производитель одежды Uniqlo был вынужден подчиниться давлению властей (Япония стала одной из немногих восточноазиатских стран, поддержавших санкции) и в марте 2022 года приостановил операции в России. Потери компании от ухода из РФ оценивались в $150–170 млн. Однако уже в октябре того же года компания начала возвращаться — правда, через продажу своих товаров через интернет-магазины. Изначально это позиционировалось как "продажа остатков", но остатки почему-то не заканчивались. Аналогичным образом сейчас поступают, например, и другие производители одежды.

Минусом такой политики является ограниченность продаж, а также невозможность проведения полномасштабной рекламной кампании. Не говоря уже о методах несправедливой конкуренции на "чужих" площадках.

Reebok и Puma

Кроме того, по слухам, просто вернуться намерены IKEA и Adidas. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Можно, конечно, найти эксклюзивного поставщика. Так, компания Reebok делегировала право продажи своей продукции в России одной турецкой фирме. Этому примеру последовали и другие марки, например Puma, продукция которой официально поставляется в РФ через европейское предприятие. Однако здесь тоже встаёт вопрос объёма продаж, а также стоимости товара. Особенно это касается тех фирм, у которых в России были большие торговые площадки, а также локализация производства.

Для них есть другой вариант — ребрендинг. "У некоторых наших европейских и американских партнёров после введения санкций интерес к российскому рынку остался. Просто некоторые фирмы перелицевались. Под другими названиями занимаются тем же, чем и раньше. Мы это видим в разных отраслях", — напоминает председатель российской Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. По сути, тот же самый бренд в России продаётся под другим именем.

IKEA и Adidas

По сути, тот же самый бренд в России продаётся под другим именем. Фото © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Впрочем, уже и это кажется недостаточным: целый ряд компаний, следуя тренду, собираются не изобретать велосипед и вернуться в Россию в 2024 году. Так, по словам главы Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини, до конца года две крупные итальянские фирмы, занимающиеся производством оборудования, хотят вернуться в Россию, "поскольку рискуют потерять рынок". "Но какие конкретно, сказать не могу — они боятся, что о них узнают", — пояснил итальянец. Кроме того, по слухам, просто вернуться намерены IKEA и Adidas.

И вопрос тут не только в том, позволят ли им западные правительства. Но ещё и в том, что их ждёт в России? "Если финансовые потери им, возможно, когда-то удастся покрыть, то имиджевые и репутационные — едва ли. Вернуться в Россию будет очень трудно, если вообще возможно", — уверяет замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А значит, специалисты этих компаний должны будут придумать такие маркетинговые ходы, которые позволят им как-то оправдаться в глазах россиян, но в то же время не попасть под западные санкции. Например, за какую-то поддержку СВО.

Авторы Геворг Мирзаян