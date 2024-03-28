Доходы от пошлин на вино из недружественных стран могут направить на создание курортов

Доходы от повышения пошлин на вино из недружественных стран могут быть направлены на создание морских курортов в России. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал". По его словам, соответствующие договорённости уже есть с Минфином.