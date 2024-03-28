Доходы от пошлин на вино из недружественных стран могут направить на создание курортов
Минэк: За счёт пошлин на вино из недружественных стран можно развивать курорты
Доходы от повышения пошлин на вино из недружественных стран могут быть направлены на создание морских курортов в России. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал". По его словам, соответствующие договорённости уже есть с Минфином.
"При необходимости готовы направлять на морские курорты часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран. Есть договорённости об этом с Минфином", — сказал Решетников.
Напомним, летом 2023 года российское правительство увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%. В Минэкономразвития уверены, что отечественные вина и импорт из дружественных государств полностью обеспечат внутренний спрос.
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