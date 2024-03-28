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28 марта, 16:43

Доходы от пошлин на вино из недружественных стран могут направить на создание курортов

Минэк: За счёт пошлин на вино из недружественных стран можно развивать курорты

Доходы от повышения пошлин на вино из недружественных стран могут быть направлены на создание морских курортов в России. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал". По его словам, соответствующие договорённости уже есть с Минфином.

"При необходимости готовы направлять на морские курорты часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран. Есть договорённости об этом с Минфином", — сказал Решетников.

Напомним, летом 2023 года российское правительство увеличило пошлины на импорт вина из недружественных стран до 20%. В Минэкономразвития уверены, что отечественные вина и импорт из дружественных государств полностью обеспечат внутренний спрос.

Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России
Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России
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Freepik / kotkoa

Наталья Исакова
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