США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России
Здание Минфина США. Обложка © U.S. Department of the Treasury
Соединённые Штаты вводят запрет на импорт цветных металлов из России. Ограничения коснулись алюминия, меди и никеля, сказано в сообщении американского Минфина.
"Предпринимая эти действия целенаправленным и ответственным образом, мы сократим доходы России", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Глава ведомства подчеркнула, что Вашингтон ввёл запрет в координации с Соединённым Королевством. Британия с её Лондонской биржей металлов присоединилась к ограничению и больше не будет принимать новые алюминий, медь и никель, произведённые в России. Новые меры не распространяются на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.
"Благодаря лидерству Великобритании в этой области наши решительные действия с США по совместному запрету продажи российских металлов на двух крупнейших биржах помешают Кремлю направлять больше наличных в свою военную машину", — добавил глава британского Минфина Джереми Хант.
Неделей ранее новые ограничения в отношении России ввела и Япония, запретив импорт непромышленных алмазов и экспорт в РФ 164 категорий товаров. Кремль расценил шаг Токио как недружественный.