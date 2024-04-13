США и Британия запретили импорт алюминия, меди и никеля из России

Соединённые Штаты вводят запрет на импорт цветных металлов из России. Ограничения коснулись алюминия, меди и никеля, сказано в сообщении американского Минфина.

"Предпринимая эти действия целенаправленным и ответственным образом, мы сократим доходы России", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Глава ведомства подчеркнула, что Вашингтон ввёл запрет в координации с Соединённым Королевством. Британия с её Лондонской биржей металлов присоединилась к ограничению и больше не будет принимать новые алюминий, медь и никель, произведённые в России. Новые меры не распространяются на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.