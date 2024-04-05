В Кремле оценили новые ограничения Японии на экспорт в Россию

Присоединившись в полном формате к направленному против России режиму незаконных санкций, Япония подтвердила свою недружественную позицию. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения экспорта, которые ввёл Токио.

"Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", — сказал он, добавив, что Кремль относится к этим ограничениям так же, как и к тем, что были введены японскими властями ранее.