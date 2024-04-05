В Кремле оценили новые ограничения Японии на экспорт в Россию
Песков: Япония выбрала недружественную РФ позицию, введя ограничения на экспорт
Присоединившись в полном формате к направленному против России режиму незаконных санкций, Япония подтвердила свою недружественную позицию. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения экспорта, которые ввёл Токио.
"Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", — сказал он, добавив, что Кремль относится к этим ограничениям так же, как и к тем, что были введены японскими властями ранее.
Ранее Песков заявил, что Кремль даст оценку результатам переговоров главы правительства Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии и госсекретарём Соединённых Штатов после того, как Ереван сделает официальные заявления по её итогам. Он добавил, что полная повестка этой беседы остаётся неизвестной, есть только несколько "определённых сообщений".
ТАСС / Артём Геодакян