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5 апреля, 10:28

В Кремле оценили новые ограничения Японии на экспорт в Россию

Песков: Япония выбрала недружественную РФ позицию, введя ограничения на экспорт

Присоединившись в полном формате к направленному против России режиму незаконных санкций, Япония подтвердила свою недружественную позицию. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения экспорта, которые ввёл Токио.

"Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны и заняла недружественную позицию по отношению к нам", сказал он, добавив, что Кремль относится к этим ограничениям так же, как и к тем, что были введены японскими властями ранее.

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Ранее Песков заявил, что Кремль даст оценку результатам переговоров главы правительства Армении Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии и госсекретарём Соединённых Штатов после того, как Ереван сделает официальные заявления по её итогам. Он добавил, что полная повестка этой беседы остаётся неизвестной, есть только несколько "определённых сообщений".

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ТАСС / Артём Геодакян

Александр Юнашев
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