Песков: Безопасность в космосе — потенциальная тема для диалога между РФ и США

Вопросы стратегической безопасности, в том числе в космическом пространстве, являются потенциальной сферой для диалога между Россией и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 5 апреля.

"Основная потенциальная сфера для диалога между США и Российской Федерацией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", — уточнил представитель Кремля.