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5 апреля, 10:08

Песков: Безопасность в космосе — потенциальная тема для диалога между РФ и США

Вопросы стратегической безопасности, в том числе в космическом пространстве, являются потенциальной сферой для диалога между Россией и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 5 апреля.

"Основная потенциальная сфера для диалога между США и Российской Федерацией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", — уточнил представитель Кремля.

В России будут следить за лесными пожарами из космоса
В России будут следить за лесными пожарами из космоса

Напомним, что 1 марта президент Владимир Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз для России в космосе. При этом он в очередной раз заверил, что у Москвы нет планов размещать ядерное оружие в космосе, хотя Запад продолжает сыпать обвинениями.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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