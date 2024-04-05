Песков: Безопасность в космосе — потенциальная тема для диалога между РФ и США
Вопросы стратегической безопасности, в том числе в космическом пространстве, являются потенциальной сферой для диалога между Россией и США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 5 апреля.
"Основная потенциальная сфера для диалога между США и Российской Федерацией — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, что 1 марта президент Владимир Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз для России в космосе. При этом он в очередной раз заверил, что у Москвы нет планов размещать ядерное оружие в космосе, хотя Запад продолжает сыпать обвинениями.
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