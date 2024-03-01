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Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз для России в космосе

1 марта, 10:50
Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ. Видео © t.me / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ. Видео © t.me / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин в очередной раз заверил, что у Москвы нет планов размещать ядерное оружие в космосе, хотя Запад продолжает сыпать обвинениями. Об этом глава государства сказал на оперативном видеосовещании с Советом безопасности РФ.

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", — пояснил Путин.

При этом он подчеркнул, что для России вопрос нейтрализации возможных угроз в космическом пространстве будет находиться в центре внимания. Свои предложения на этот счёт Путину озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В РАН раскрыли правду о новом "ядерном оружии", которое в США окрестили космическим убийцей
В РАН раскрыли правду о новом "ядерном оружии", которое в США окрестили космическим убийцей

Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу" своей национальной безопасности, которая связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе. В Кремле объяснили, что Белый дом выдумал эту сказку, чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи. Во время Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин назван голословными вбросами все подобные обвинения Запада.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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