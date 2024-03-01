Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз для России в космосе

Президент России Владимир Путин в очередной раз заверил, что у Москвы нет планов размещать ядерное оружие в космосе, хотя Запад продолжает сыпать обвинениями. Об этом глава государства сказал на оперативном видеосовещании с Советом безопасности РФ.

"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", — пояснил Путин.