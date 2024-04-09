Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 18:58

ЕС начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций и сразу пожаловался на трудности

В Еврокомиссии заявили о начале работы над 14-м пакетом санкций против РФ

Европейская комиссия (ЕК) начала работу над 14-м пакетом санкций против России. Как сообщил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, новые рестрикции будут направлены на борьбу с обходом уже существующих ограничений, включая потолок цен на российскую нефть.

"Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода", — приводит пресс-служба ЕК его слова.

При этом Домбровскис рассказал о трудностях при согласовании санкций против РФ. В частности, он признал, что "доступное пространство" для принятия новых ограничений сужается, а дискуссии между странами – членами Евросоюза (ЕС) на эту тему становятся всё более сложными.

Путин заявил, что Россия добивается успехов на фоне ограничений и санкций
Путин заявил, что Россия добивается успехов на фоне ограничений и санкций

Напомним, 23 февраля ЕС объявил о введении 13-го пакета антироссийских санкций. Туда вошло 106 физических и 88 юридических лиц. А президент США Джо Байден сегодня ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за "вредоносной деятельности" властей РФ. К слову, в Китае назвали односторонние санкции актом запугивания и призвали страны объединиться, чтобы вместе противостоять им.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров