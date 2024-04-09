ЕС начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций и сразу пожаловался на трудности
В Еврокомиссии заявили о начале работы над 14-м пакетом санкций против РФ
Европейская комиссия (ЕК) начала работу над 14-м пакетом санкций против России. Как сообщил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, новые рестрикции будут направлены на борьбу с обходом уже существующих ограничений, включая потолок цен на российскую нефть.
"Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода", — приводит пресс-служба ЕК его слова.
При этом Домбровскис рассказал о трудностях при согласовании санкций против РФ. В частности, он признал, что "доступное пространство" для принятия новых ограничений сужается, а дискуссии между странами – членами Евросоюза (ЕС) на эту тему становятся всё более сложными.
Напомним, 23 февраля ЕС объявил о введении 13-го пакета антироссийских санкций. Туда вошло 106 физических и 88 юридических лиц. А президент США Джо Байден сегодня ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за "вредоносной деятельности" властей РФ. К слову, в Китае назвали односторонние санкции актом запугивания и призвали страны объединиться, чтобы вместе противостоять им.
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