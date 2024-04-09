ЕС начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций и сразу пожаловался на трудности

Европейская комиссия (ЕК) начала работу над 14-м пакетом санкций против России. Как сообщил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, новые рестрикции будут направлены на борьбу с обходом уже существующих ограничений, включая потолок цен на российскую нефть.

"Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода", — приводит пресс-служба ЕК его слова.