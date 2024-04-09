Байден ещё на год продлил действие антироссийских санкций

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за "вредоносной деятельности" властей РФ. Об этом официально объявила пресс-служба Белого дома, распространив соответствующую документацию.

Под "вредоносной деятельностью" подразумевается то, что Кремль якобы вмешивается в выборы в Штатах и государствах-союзниках, а также предпринимает кибератаки. Кроме того, Байден утверждает, что РФ, начав спецоперацию на Украине, нарушbла "устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств".

"По этой причине [санкционное] чрезвычайное положение, объявленное указом 14024 <…>, должно действовать ещё год после 15 апреля 2024 года", — заявил Байден в пояснительной записке.

Напомним, 15 апреля 2021 года Байден ввёл режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за "пагубных" действий России. Тогда американский лидер заявил, что "вредная" деятельность Правительства РФ якобы подрывает проведение выборов в США и странах-партнёрах.