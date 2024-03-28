Путин заявил, что Россия добивается успехов на фоне ограничений и санкций
Россия добивается успехов там, где нужно, несмотря на многочисленные ограничения и санкции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов, которое проходит в четверг, 28 марта.
"У нас известные события происходят на украинском направлении. Мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России. И мы видим — там, где государству российскому нужно добиваться успехов, мы делаем это, добиваемся", — указал глава государства.
Напомним, 23 февраля ЕС огласил новый, 13-й пакет санкций в отношении России. Он затронул 194 компании и физические лица, в том числе пять губернаторов российских регионов. В Кремле заявили, что в ограничениях Запада нет ничего принципиально нового. А представитель МИД РФ Мария Захарова вообще высмеяла "потуги" ЕС подорвать экономику РФ санкциями.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Метцель